Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Φρανσίσκο – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία
INTIME SPORTS
Οnsports team 24 Μαρτίου 2026, 18:46
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι κοντά στην απόκτηση του ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία ο Ολυμπιακός παραμένει δυναμικά στην υπόθεση.

Η ισπανική «AS» παρουσίασε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τον παίκτη της Ζαλγκίρις, ο οποίος διέψευσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Το μαδριλένικο ΜΜΕ αναφέρει στο δημοσίευμα του ότι: «Πριν από λίγες ημέρες θεωρούνταν δεδομένη η μετακίνησή του στη Βαρκελώνη, ωστόσο ο ίδιος το διέψευσε, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν και άλλοι «μνηστήρες», κυρίως ο Ολυμπιακός».

Ο Φρανσίσκο είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της τρέχουσας Euroleague, καθώς είναι τέταρτος σε PIR με 20 ανά αγώνα, ενώ μετρά 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ
7 λεπτά πριν Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Λατρεία και στο Σεράγεβο – 300 φίλαθλοι στο πλευρό του
52 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Λατρεία και στο Σεράγεβο – 300 φίλαθλοι στο πλευρό του
EUROLEAGUE
LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague
1 ώρα πριν LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved