«Βόμβα» της Μπαρτσελόνα: «Συμφωνία με τον Φρανσίσκο για δύο χρόνια»
Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται «μια ανάσα» από την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο.
Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα στην Ευρώπη ανέφεραν πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο «κυνήγι» του Σιλβέιν Φρανσίσκο.
Το ισπανικό «encestando» κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ του άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου και των «μπλαουγκράνα», υποστηρίζοντας πως ο Γάλλος παίκτης θα υπογράψει το καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με την «Μπάρτσα».
Στην ουσία, οι Ισπανοί αναφέρουν πως με την διαφαινόμενη προσθήκη του ηγέτη της Ζαλγκίρις ο Πασκουάλ θα ξεκινήσει την αναδόμηση του ρόστερ των Καταλανών.
Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο 29χρονος Φρανσίσκο κάνει θραύση στην Euroleague, μετρώντας 16,9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο.