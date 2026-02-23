Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Βόμβα» της Μπαρτσελόνα: «Συμφωνία με τον Φρανσίσκο για δύο χρόνια»
Οnsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 18:53
EUROLEAGUE

«Βόμβα» της Μπαρτσελόνα: «Συμφωνία με τον Φρανσίσκο για δύο χρόνια»

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται «μια ανάσα» από την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα στην Ευρώπη ανέφεραν πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο «κυνήγι» του Σιλβέιν Φρανσίσκο. 

Το ισπανικό «encestando» κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ του άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου και των «μπλαουγκράνα», υποστηρίζοντας πως ο Γάλλος παίκτης θα υπογράψει το καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με την «Μπάρτσα».

Στην ουσία, οι Ισπανοί αναφέρουν πως με την διαφαινόμενη προσθήκη του ηγέτη της Ζαλγκίρις ο Πασκουάλ θα ξεκινήσει την αναδόμηση του ρόστερ των Καταλανών.

Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο 29χρονος Φρανσίσκο κάνει θραύση στην Euroleague, μετρώντας 16,9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Λένι Ράντολφ
34 λεπτά πριν Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Λένι Ράντολφ
CHAMPIONS LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του πρέπει να προκριθούμε»
1 ώρα πριν Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του πρέπει να προκριθούμε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»
1 ώρα πριν Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»
EUROLEAGUE
«Βόμβα» της Μπαρτσελόνα: «Συμφωνία με τον Φρανσίσκο για δύο χρόνια»
2 ώρες πριν «Βόμβα» της Μπαρτσελόνα: «Συμφωνία με τον Φρανσίσκο για δύο χρόνια»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved