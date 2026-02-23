Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Λένι Ράντολφ

Οnsports Τeam

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενισχύθηκε ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λένι Ράντολφ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ επιστρέφει στην Euroleague, προσφέροντας μία ακόμη λύση στα χέρια του Δημήτρης Ιτούδης.

Με μία ημέρα να απομένει για την ολοκλήρωση των μεταγραφών στη Euroleague, η ομάδα του Τελ Αβίβ κινήθηκε αποφασιστικά για την ενίσχυση της περιφέρειάς της.

Η Χάποελ έφτασε σε συμφωνία με τον Ράντολφ, ο οποίος αποχώρησε από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης προκειμένου να επιστρέψει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την περασμένη σεζόν ο Ράντολφ φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετρώντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 29 συμμετοχές.

Στη Ζενίτ κατέγραψε 14,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο.