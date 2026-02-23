Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στην 30η θέση, άλμα 55 θέσεων για τον Σακελλαρίδη

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον-από την 33η- στην 30η με 1.535 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Αξιοσημείωτη η άνοδος 55 θέσεων του Στέφανου Σακελλαρίδη, ο οποίος είναι πλέον στο Νο 220 (267 βαθμοί), μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Challenger του Νέου Δελχί, αφού νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)) έπειτα από μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει για μια ακόμη εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η μόνη αλλαγη στην πρώτη δεκάδα ήταν αυτή μεταξύ του Τέιλορ Φριτς (7ος από 8ος) και του Φέλιφ Αλιασίμ (8ος από 7ος).

Η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.400

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.555

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.235

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.220

8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.080

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.050

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.405

...

30. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.535