Στο χέρι του Παναθηναϊκού η τέταρτη θέση - Τα δεδομένα και οι πιθανότητες στη μάχη με τον Λεβαδειακό

Το τέλος της 22ης αγωνιστικής έχει φέρει τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος στη μάχη του με τον Λεβαδειακό για την τέταρτη θέση της Super League.

H μάχη για τον τίτλο ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό συνεχίζεται, ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει κι αυτή για την τελική 4άδα της Super League.

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαίο διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, επικρατώντας με 2-0 και φτάνοντας έτσι τους 36 βαθμούς στη βαθμολογία. Από την άλλη, ο Λεβαδειακός γνώρισε βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 4-0, με τη μεταξύ τους διαφορά να μειώνεται στους 3 πόντους, με το τριφύλλινα έχει και ματς λιγότερο, αυτό το εξ αναβολής της 1ης αγωνιστικής κόντρα στους Κρητικούς.

Μάλιστα, το Football Meets Data, που υπολογίζει δεδομένα και πιθανότητες μέσω υπερυπολογιστή, έχει πλέον τον Παναθηναϊκό ως φαβορί για την κατάληψη της 4ης θέσης.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ συγκεντρώνει 62,7% πιθανότητες, έναντι 37,3% των Βοιωτών, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να χάνει 12 ποσοστιαίες μονάδες και το τριφύλλι να κερδίζει αντίστοιχα 12% μετά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού μέχρι το φινάλε

23η αγωνιστική: 28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

24η αγωνιστική: 08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική: 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε

23η αγωνιστική: 01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική: 08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική: 15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

* Ο Παναθηναϊκός έχει και το εξ αναβολής παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στις 4 Μαρτίου.

Η βαθμολογία της Super League

1. Α.Ε.Κ. 52

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 50

3. Π.Α.Ο.Κ. 47 (21αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 (21αγ.)

6. ΑΡΗΣ 28

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 26

8. Ο.Φ.Η. 25 (21αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 24

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 21 (21αγ.)

12. ΑΕΛ NOVIBET 21

13. ASTERAS AKTOR 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12