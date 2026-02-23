Αίτηση του Γιούρτσεβεν για να μπορεί να παίξει άμεσα στο τουρκικό πρωτάθλημα

Οnsports Team

Η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη διαγραφή μίας παλαιότερης ποινής που είχε επιβληθεί στον Ομέρ Γιούρτσεβεν, δείχνοντας τις προθέσεις του για το μέλλον.

Η πλευρά του Ομέρ Γιούρτσεβεμ προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων στην Τουρκία, για να διασφαλίσει ότι θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στη λίγκα της χώρας.

Το 2018 είχε γίνει κλήση στον παίκτη από την Εθνική Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019 την οποία και απέρριψε, παραμένοντας προσηλωμένος στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο κολέγιο του NC State.

Η ομοσπονδίατης χώρας τον είχε τιμωρήσει με οκτώ αγωνιστικές μακριά από τα παρκέ σε ό,τι αφορά στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Φυσικά, ο Γιουρτσεβέν συνέχιζε την καριέρα του μακριά από τη χώρα του, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο NCAA και μετέπειτα στο NBA. Ποτέ μέχρι και σήμερα δεν είχε επιστρέψει στην Τουρκία για να αγωνιστεί σε σύλλογο της χώρας.

Ωστόσο, με δεδομένο πως μέχρι το τέλος του μήνα ο Εργκίν Αταμάν θα αποφασίσει αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ή θα αποχωρήσει, ο διεθνής σέντερ αποφάσισε να κάνει αίτημα στην Ομοσπονδία, με στόχο να διαγραφεί η ποινή του προ οκταετίας. Κάτι που ίσως «προδίδει» τις εξελίξεις.

Με επίσημη ενημέρωση, το ποινικό όργανο του Τουρκικού μπάσκετ, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πλέον ποινή παρά... προειδοποίηση και έτσι ο Γιουρτσεβέν μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας:

«Κατόπιν αίτησης του καλαθοσφαιριστή Ομέρ Φαρούκ Γιουρτσεβεν, ζητήθηκε η προσαρμογή της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με ημερομηνία 11.10.2018 και αριθμό EK.2018/259, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος τελευταίου Κανονισμού Πειθαρχίας Καλαθοσφαίρισης.

Μετά την εξέταση του φακέλου, το αίτημα του καλαθοσφαιριστή έγινε δεκτό και αποφασίστηκε ομόφωνα η επιβολή ποινής επίπληξης, με την εφαρμογή των ευμενέστερων διατάξεων του άρθρου 37 του Κανονισμού Πειθαρχίας Καλαθοσφαίρισης».