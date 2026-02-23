Γουλβς και Σάντερλαντ καταδικάζουν τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον παικτών τους

Οnsports Τeam

Γουλβς και Σάντερλαντ δήλωσαν έκπληκτες από τις ρατσιστικές επιθέσεις που απευθύνονται στους παίκτες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις ήττες τους στην Premier League.

Ο επιθετικός των Γουλβς, Τόλου Αροκοντάρε, και ο εξτρέμ της Σάντερλαντ, Ρομέιν Μαντλ, δέχτηκαν διαδικτυακές επιθέσεις, με τα περιστατικά να έρχονται λιγότερο από 24 ώρες μετά την ρατσιστική επίθεση stoyw Γουέσλι Φοφάνα και Χάνιμπαλ Μετζμπρί μετά την ισοπαλία της Τσέλσι με την Μπέρνλι.

H Γουλβς εξέφρασε την αποστροφή της για τα πολλαπλά περιστατικά προσβολής που δέχτηκε ο Αροκοντάρε μετά την ήττα τους με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας. «Στεκόμαστε σταθερά δίπλα του, και δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να υπομείνουν αυτή την κακοποίηση από ανώνυμους λογαριασμούς που ενεργούν με εμφανή ατιμωρησία», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Η Σάντερλαντ, η οποία έχασε με 3-1 από τη Φούλαμ, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τα μηνύματα που στοχεύουν τον Μαντλ. «Η αποτρόπαια συμπεριφορά που επέδειξαν πολλά άτομα είναι απαράδεκτη και δεν θα γίνει ανεκτή από τον σύλλογο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», έγραψε η Σάντερλαντ στην ιστοσελίδα της.