Μπλάτερ: «Τραμπ και Ινφαντίνο μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Ιδιαίτερα αιχμηρός, ο 89χρονος πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, μίλησε για τη σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

O Σεπ Μπλάτερ επέκρινε την κατανομή των αγώνων μεταξύ των τριών διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (ΗΠΑ, Μεξικό Καναδάς) και τη νέα μορφή των 48 ομάδων.

Μιλώντας –όπως αναφέρει το The Athletic- για τη σχέση που έχουν δημιουργήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της FIFA Ινφαντίνο, οι οποίοι συμφώνησαν (19/2) σε επίσημη συνεργασία με στόχο την αναγέννηση της Γάζας, με τον Ινφνατίνο να εμφανίζεται στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης φορώντας ένα κόκκινο καπέλο «USA» με την ένδειξη «45-47», μια αναφορά στις μη συνεχόμενες προεδρίες του Τραμπ, είπε:

«Η σχέση Τραμπ και Ινφαντίνο άλλαξε το παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε. « Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε όταν ρωτήθηκε για την απονομή στον Τραμπ του εναρκτήριου Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Παίζουμε για την ειρήνη. Δεν είναι αρμοδιότητα της FIFA να απονέμει Βραβείο Ειρήνης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και λαϊκό γεγονός. Το να μετατρέπουμε το ποδόσφαιρο σε πολιτική γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τώρα είναι, για μένα, ακατανόητο».

Σημειωθεί ότι χθες (22/2) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απάλλαξε τον Ινφαντίνο από τις κατηγορίες για φερόμενες παραβιάσεις της πολιτικής ουδετερότητας.

Στο διευρυμένο τουρνουά θα διεξαχθούν 104 αγώνες. Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν 78 από αυτούς τους αγώνες και κάθε αγώνα μετά τη φάση των 16. Κάθε ένα από τα τρία έθνη θα φιλοξενήσει τη δική του ομάδα κατά τη φάση των ομίλων, με το Μεξικό να ανοίγει το τουρνουά στις 11 Ιουνίου εναντίον της Νότιας Αφρικής στην Πόλη του Μεξικού.

«Αυτό δεν είναι στο πνεύμα της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου», είπε στο στο Radio Canada. «Δεν είναι σωστό. Βάζοντας τους τρεις μαζί, θα πίστευε κανείς ότι θα είχαν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα.

Δεν είναι καλό η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες. Και το να παίζεις σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο ειδικά επειδή δύο από αυτές τις χώρες δεν λαμβάνουν τίποτα άλλο παρά ψίχουλα.

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι οι θεατές. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζες σε όλους».

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει μια σειρά ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε υπηκόους από καθορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χωρών (Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιράν και Αϊτή) που έχουν προκριθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Σεπ Μπλάτερ διετέλεσε πρόεδρος της FIFA μεταξύ 1998 και 2015 πριν αποκλειστεί από το άθλημα για οκτώ χρόνια μετά από έρευνα της επιτροπής δεοντολογίας της διοικητικής αρχής. Η FIFA και οι ελβετικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι έγινε πληρωμή δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να διασφαλιστεί η επανεκλογή του Μπλάτερ ως προέδρου της FIFA το 2011.

Ο Μπλάτερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αθωώθηκε για οικονομικές ατασθαλίες τον Μάρτιο του 2025 από ελβετικό εφετείο.