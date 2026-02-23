Ομάδες

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα
Οnsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 21:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου στη Σενεγάλη, καθώς ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του αμέσως μετά τη λήξη αγώνα της δεύτερης κατηγορίας.

Βαρύ πένθος στη Σενεγάλη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 25χρονου Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος κατέρρευσε αμέσως μετά τη λήξη αναμέτρησης της δεύτερης κατηγορίας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Σαλούμ είχε περάσει ως αλλαγή στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης με την Αμίτλε που διεξήχθη στο Stade Maniang Soumaré, στην πόλη Τάις.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό επιτελείο επενέβη άμεσα και ο παίκτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.



