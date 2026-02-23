Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»

Οnsports Team

H σύζυγος του Ματίας Λεσόρ ξέσπασε με ανάρτηση της για έναν άνθρωπο στο καρναβάλι της Πάτρας που θέλησε να μιμηθεί τον Γάλλο σέντερ σε μια αμφίεση που ξεπέρασε κάθε όριο.

Έλληνας δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από άνδρα που είχε βάψει το πρόσωπό του μαύρο, είχε φορέσει περούκα και κρατούσε πατερίτσα, για να μιμηθεί τον Γάλλο σέντερ που συνεχίζει να δίνει καθημερινή μάχη για να επιστρέψει στα παρκέ μετά από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2024.

Ένα ρατσιστικό και βάρβαρο παραλήρημα που προκάλεσε τη δικαιολογημένη οργή της συζύγου του Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Τρέισι Λεσόρ στο Instagram:

“Αυτό που είδαμε σε αυτό το καρναβάλι δεν είναι αστείο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου μαύρο για να παριστάνεις τον σύζυγό μου ή τους μαύρους ανθρώπους, είναι ρατσισμός. Το να προσθέτεις πατερίτσα για να κοροϊδέψεις τον τραυματισμό του, είναι βάρβαρο.

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο σύζυγός μου παλεύει κάθε ημέρα για να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο τραυματισμός του δεν είναι στολή. Ο πόνος του δεν είναι ψυχαγωγία. Η ταυτότητά του δεν είναι μια καρικατούρα.

Ο ρατσισμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ, παραμένει ρατσισμός. Ο χλευασμός που μεταμφιέζεται σε καρναβάλι, παραμένει βαρβαρότητα. Είμαι περήφανη για τη δύναμη και για την αξιοπρέπεια που δείχνει, παρά όσα συμβαίνουν. Ουδείς μασκαρεμένος θα του την πάρει“.