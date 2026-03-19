«Στην Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
Οnsports Τeam 19 Μαρτίου 2026, 10:29
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Μόουζες Ράιτ από την νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Σε συμφωνία με την ομάδα της Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία φέρεται να ήρθε ο Μόουζες Ράιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Όπως αναφέρει το «sportando», ο Αμερικανός άσος έδωσε τα χέρια με την ισπανική ομάδα και το καλοκαίρι θα αφήσει το Κάουνας για τη Βαρκελώνη, συμφωνώντας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το εν λόγω ρεπορτάζ δε σταματάει στην υπόθεση του Ράιτ, καθώς αναφέρεται επίσης πως οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα παρακολουθούν από κοντά και τις περιπτώσεις των Φρανσίσκο και Ίφι.



