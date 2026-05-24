LIVEBLOG Το PreGame του τελικού του Euroleague Final Four 2026

Το Onsports είναι στο «Telekom Center Athens» και σας μεταφέρει τις εξελίξεις.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Στην Αθήνα και το «Telekom Center Athens» θα πέσει η αυλαία του Euroleague Final Four 2026, καθώς το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι θα φιλοξενήσει τη σημαντική «μάχη», Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης. Τον τελικό της φετινής σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Euroleague. Η προηγούμενη αποτελεί μία πικρή… ανάμνηση για τον Ολυμπιακό, μια και το σουτ του Σέρτζιο Γιούλ σε… νεκρό χρόνο, έφερε το 11ο στέμμα για την «Βασίλισσα». Μάλιστα, οι Πειραιώτες αναζητούν τη… ρεβάνς από τον τελικό του Κάουνας, στο… δρόμο για την 4η Euroleague στην ιστορία τους.

Η τελευταία τους είχε έρθει στον τελικό του Λονδίνου και πάλι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε, ο Βασίλης Σπανούλης είχε οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στο back to back τίτλο τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τις άλλες δύο φορές, η «Βασίλισσα» είχε φτάσει στην κατάκτηση της κορυφής. Αρχικά, το 1995 στην Σαραγόσα με τον Αρβίντας Σαμπόνις να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη 73-61 και εν συνεχεία το 2015 στην Μαδρίτη, όπου οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν 78-59 και πήραν… ρεβάνς για το 2013.

