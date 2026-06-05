Ένταση στον πάγκο του Ολυμπιακού μεταξύ του Έλληνα τεχνικού και του διεθνή γκαρντ.

Στιγμή έντασης επικράτησε στον πάγκο του Ολυμπιακού λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με αποτέλεσμα να φύγουν μερικά... γαλλικά.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πάτησε το glass floor κατά τη διάρκεια του β' δεκαλέπτου, ωστόσο, κάποιες αποφάσεις που πήρε έκαναν έξαλλο τον κόουτς των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να τον τραβήξει στον πάγκο.

Κατά τη... διαδρομή εκτός του glass floor, οι δύο άνδρες είχαν μία στιγμή έντασης, ενώ ακούστηκαν και μερικά «γαλλικά».

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