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Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες για το 4/4 στην GBL - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο να διατηρήσει το αήττητο στο πρωτάθλημα. Πού θα δείτε την αναμέτρηση του «Δ. Τόφαλος».

Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες για το 4/4 στην GBL - Η ώρα και το κανάλι
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Στην Πάτρα ταξιδεύει για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν τον τοπικό Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» με στόχο να διευρύνουν το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Γεμάτο είναι το απουσιολόγιο των «ερυθρόλευκων» ενόψει της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην μπορεί δεδομένα να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Ζαν Μοντέρο.

Εκτός οκτάδας ξένων θυμίζουμε πως βρίσκεται τόσο ο Κόρι Τζόσεφ, όσο και ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Στον αντίποδα, ο Προμηθέας έσπασε το... ρόδι την προηγούμενη αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα στη Λευκάδα επί της Δόξας. Οι Αχαιοί με τον Μιχάλη Μιχελάκο στο «τιμόνι» επικράτησαν και στο FIBA Europe Cup μεσοβδόμαδα, με τις δύο νίκες να δίνουν ψυχολογικό boost ενόψει της συνέχειας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα υποδεχθεί τον Πρωταθλητή Ελλάδας η ομάδα της Πάτρας.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Το τζάμπολ στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» είναι προγραμματισμένο στη 13:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ΣΠΟΡ FM TV.

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