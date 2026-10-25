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Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Με... φόρα από τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες έχοντας ανεβάσει στροφές και στην Ευρώπη.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, προκειμένου να διαχειριστεί την επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων, με τον Πέντερσεν να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα και τον Πουέρτα να προορίζεται για βασικός. Εκτός βρίσκονται ο τραυματιίας Ελ Κααμπί, αλλά και ο τιμωρημένος Ρέτσος.

Από την άλλη, η Καλαμάτα ταξιδεύει στον Πειραιά με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά το εντυπωσιακό 4-3 επί του ΟΦΗ στη Νεάπολη.

Η ομάδα του Χριστοφιλέα έχει δείξει πως διαθέτει επιθετικές λύσεις, με τους Κουρμινόφσκι και Βάργκας να ξεχωρίζουν, ενώ θα έχει και τη στήριξη των φιλάθλων της στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης». Μοναδική απουσία για τους φιλοξενούμενους είναι ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη στις 16:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport League 1.

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