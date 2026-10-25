Βόλος – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος στη… Λεωφόρο Μαγνησίας!

Το πρωί της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από επτάωρο ταξίδι στο Αλμάτι. Εκεί όπου αντιμετώπισε την Καϊράτ και νίκησε 5-1. Οι «πράσινοι» την επόμενη μέρα ταξίδεψαν οδικώς στο Βόλο, καθώς σήμερα αγωνίζονται με τον τοπικό ΝΠΣ για την 8η αγωνιστική της Super League. Με το ματς να είναι υπερβολικά δύσκολο, λόγω των συνθηκών.

Το Πανθεσσαλικό θα θυμίζει Λεωφόρο, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκονται τουλάχιστον 15.000 φίλοι του «τριφυλλιού». Οπότε η αίσθηση δεν θα είναι εκτός έδρας σε καμία περίπτωση. Συνθήκες στις οποίες έχει συνηθίσει η γηπεδούχος ομάδα να αγωνίζεται πάντως και έχει αποδειχθεί πως δεν την επηρεάζουν.

Ο Βόλος με 0 βαθμούς (λόγω της αφαίρεσης τριών που έχει επιβληθεί, εν αναμονή της έφεσης) έχει δείξει κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ πως μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Αυτό θέλει να κάνει και τώρα απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο οποίος προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Πιερ – Γκάμπριελ, Ατζιάκουα, Κάργας, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Λεκές, Μπέρνιτς, Γρόσδης, Φάμπιο, Κόμπα, Ρεγκίς, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει συνέχεια στις καλές και πειστικές εμφανίσεις, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ εκτός είναι φυσικά ο Ουναΐ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 League.