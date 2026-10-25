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Άρης - Ατρόμητος: Με στόχο να δώσουν συνέχεια στις νίκες οι «κιτρινόμαυροι» - Η ώρα και το κανάλι

Ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 8η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης - Ατρόμητος: Με στόχο να δώσουν συνέχεια στις νίκες οι «κιτρινόμαυροι» - Η ώρα και το κανάλι
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Με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του, ο Άρης ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Κηφισιά, αποτέλεσμα που της έδωσε ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να παρουσιαστούν με την ίδια αποφασιστικότητα, να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Το ζητούμενο για τους γηπεδούχους είναι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν και να φτάσουν σε ακόμη ένα τρίποντο μπροστά στο κοινό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα με 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Περιστερίου αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Η αναμέτρηση με τον Άρη απαιτεί συγκέντρωση, αμυντική πειθαρχία και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Οι φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν από το παιχνίδι.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

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