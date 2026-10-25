Ολυμπιακός: Ο Κόρι Τζόσεφ στη λίστα των ξένων της GBL αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Κυριακή (25/10, 13:00) στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ και Ζαν Μοντέρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός δράσης παραμένει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο τιμωρήθηκε.

Οι συγκεκριμένες απουσίες έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές στην περιφέρεια, με τους «ερυθρόλευκους» να προχωρούν σε αλλαγή στη λίστα των ξένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο Κόρι Τζόσεφ δηλώθηκε αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς, προσφέροντας μία επιπλέον λύση στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Πειραιά ενόψει της αναμέτρησης στην Πάτρα

Η λίστα των ξένων του Ολυμπιακού στην GBL: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ουόρντ, Εντζάι, Τζόσεφ, Μιλουτίνοφ, Χολ.