Basketgate: Έφτασαν στην Ευελπίδων Λιόλιος και Μαυραγάνης

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Κυριακής (25/10) ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος κι ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, προκειμένου να απολογηθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας καλείται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί κι η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το βαρύτερο κατηγορητήριο μεταξύ των εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης, η δικογραφία περιλαμβάνει 49 επιμέρους περιπτώσεις, οι οποίες φέρονται να καλύπτουν το διάστημα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες σχετίζονται με προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων κι άλλων ωφελημάτων προς διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες, με στόχο να επηρεαστεί η εξέλιξη ή το αποτέλεσμα αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του έχει υποστηρίξει δημόσια ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με τις καταγγελλόμενες πράξεις, ενώ η υπεράσπιση έχει ζητήσει να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας.

Τι αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σχετικά με τις πράξεις που αποδίδονται στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Από 8.06.2016 έως και 28.03.2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού».

Η προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου και οι επόμενες απολογίες

Στο μεταξύ, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ο πρώτος από τους εμπλεκομένους που οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για το ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε στο σπίτι του. Μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Μετά τις απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη, η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/10). Τότε αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς κι ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.