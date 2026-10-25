Σε… σύγχυση το Δ.Σ. της ΕΟΚ: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ολοκλήρωση έκτακτης συνεδρίασης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το ΔΣ συνεδριάζει πλέον σε καθημερινή βάση, δύο φορές την ημέρα, προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις και να προχωρά στις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες, ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».