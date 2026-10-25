Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στραβή» αρχή για τους Χιτ – 0-3 με αποβολή του «Greek Freak»
Το κακό ξεκίνημα των Χιτ συνεχίζεται στο φετινό NBA, καθώς ηττήθηκαν (110-115) κι από τους Χόρνετς, έχοντας πλέον 0-3 – Αποβλήθηκε με έξι φάουλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μένοντας στους 14 πόντους σε 25 λεπτά.
Το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση για τους Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα ηττήθηκε κι από τους Σάρλοτ Χόρνετς και παραμένει χωρίς νίκη μετά τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις της.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του όσο θα ήθελε, καθώς αποβλήθηκε με έξι φάουλ, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί για 25 λεπτά. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παρκέ με 14 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ένα κλέψιμο.
Παρά την προσπάθεια των Χιτ να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης στα τελευταία λεπτά, η αντεπίθεσή τους δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τη Σάρλοτ να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το τέλος.
Για το Μαϊάμι, ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 20, χωρίς οι επιδόσεις τους να αποδειχθούν αρκετές για να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα.
Στην αντίπερα όχθη, ο Μπράντον Μίλερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 34 πόντους και μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ. Σημαντική ήταν κι η συνεισφορά του Ντένις Σρέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους.
Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Πόντοι: 14
- Σουτ εντός παιδιάς: 4/11
- Βολές: 6/8
- Ριμπάουντ: 6
- Ασίστ: 3
- Κλεψίματα: 1
- Χρόνος συμμετοχής: 25 λεπτά
- Plus/minus: -20
Τα αποτελέσματα της ημέρας (25/10) στο NBA
- Χόρνετς - Χιτ 115-110 (Μίλερ 34π., 7ριμπ. / Μίτσελ 22π., 10ασ.)
- Καβαλίερς - Νετς 125-121 (Μόμπλεϊ 20π., 10ριμπ., 3κοψ. / Πόρτερ Τζούνιορ 28π., 9ριμπ., 4κλ.)
- Σίξερς - Μπακς 127-116 (Εμπίντ 28π., 11ριμπ., 10ασ. / Γουέρ 19π., 13ριμπ.)
- Μπουλς - Ουίζαρντς 120-124 (Ουίλσον 30π., 14ριμπ. / Γιανγκ 25π., 9ασ.)
- Σπερς - Μάβερικς 122-106 (Φοξ 19π., 9ασ., 3κλ. / ντε Λαρέα 21π.)
- Ρόκετς - Χοκς 121-114 (Σέπαρντ 19π., 6ριμπ., 7ασ. / Τζόνσον 26π., 9ριμπ., 16ασ.)
- Νάγκετς - Πέλικανς 141-135 (126-126κ.α.) (Γιόκιτς 35π., 15ριμπ., 10ασ. / Μέρφι ΙΙΙ 26π., 6ριμπ.)
- Σανς - Ουόριορς 131-122 (Μπούκερ 43π., 7ριμπ., 7ασ. / Λεντέμποργκ 26π., 9ριμπ.)