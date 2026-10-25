Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στραβή» αρχή για τους Χιτ – 0-3 με αποβολή του «Greek Freak»

Το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση για τους Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα ηττήθηκε κι από τους Σάρλοτ Χόρνετς και παραμένει χωρίς νίκη μετά τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις της.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του όσο θα ήθελε, καθώς αποβλήθηκε με έξι φάουλ, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί για 25 λεπτά. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παρκέ με 14 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Παρά την προσπάθεια των Χιτ να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης στα τελευταία λεπτά, η αντεπίθεσή τους δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τη Σάρλοτ να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Για το Μαϊάμι, ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 20, χωρίς οι επιδόσεις τους να αποδειχθούν αρκετές για να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μπράντον Μίλερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 34 πόντους και μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ. Σημαντική ήταν κι η συνεισφορά του Ντένις Σρέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πόντοι: 14

Σουτ εντός παιδιάς: 4/11

Βολές: 6/8

Ριμπάουντ: 6

Ασίστ: 3

Κλεψίματα: 1

Χρόνος συμμετοχής: 25 λεπτά

Plus/minus: -20

Τα αποτελέσματα της ημέρας (25/10) στο NBA