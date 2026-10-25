Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις: «Μάθαμε ότι μερικές φορές είναι 5 εναντίον 8» (video)

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε βίντεο από την προθέρμανσή του και συνόδευσε τα πλάνα με ένα κείμενο σε μορφή ρίμας. Ανάμεσα στα όσα έγραψε, ξεχώρισε η αναφορά του στο «5 εναντίον 8», με την οποία άφησε αιχμές για τις συνθήκες διεξαγωγής ορισμένων αγώνων.

Παράλληλα, ο Χέιζ - Ντέιβις μίλησε για την καθημερινή δουλειά που απαιτείται, απάντησε στους επικριτές του και άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν την προβολή μέσα από τα ΜΜΕ και τα clickbait δημοσιεύματα.

https://www.instagram.com/reel/De5AYgcInRr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις:

«Πλάνα από την τρίτη προπόνηση της ημέρας. Μέσα στη σεζόν; Έλεος!

Χρειάζονται επιπλέον ώρες δουλειάς. Πρέπει να βάζουμε περισσότερα σουτ.

Ειδικά από τη στιγμή που μάθαμε ότι μερικές φορές παίζουμε πέντε εναντίον οκτώ.

Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να παλέψουμε και την επόμενη ημέρα. Φυσικά, η δουλειά δεν αλλάζει.

Ζω με το μότο: “Χρειάζεται ό,τι χρειάζεται”. Οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε καν ιδέα τι πραγματικά απαιτείται.

Γι' αυτό κάνω τα ταξίδια που επιλέγω να κάνω, ανεξάρτητα από τις απόψεις των πολεμιστών του πληκτρολογίου.

Ή εκείνων που κάποτε έπαιζαν και τώρα αισθάνονται την ανάγκη να έχουν πάντα κάτι να πουν.

Και υπάρχουν κι εκείνοι που δεν κατάφεραν ποτέ να παίξουν, οπότε η δημοσιογραφία ήταν το πρώτο τους σχέδιο. Ελπίζουν ότι τα clickbait θα τους φέρουν πολλά κλικ.

Εγώ προσπαθώ να προσθέσω αριθμούς στον τοίχο (σ.σ. δηλαδή περισσότερους τίτλους και διακρίσεις). Δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Μην αφήνετε αυτά τα μικρόφωνα να σας παρασύρουν να λέτε πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέτε.

Εμείς επιστρέφουμε στο γυμναστήριο. Συνεχίστε τη μέρα σας».