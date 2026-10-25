Στασινόπουλος: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί, προτείνω τον Γιαννάκη για την ηγεσία της ΕΟΚ»

Τις δικές του προτάσεις για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ κατέθεσε ο Δήμος Στασινόπουλος, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου έκανε λόγο για μια υπόθεση που έχει πλέον περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και δηλώνοντας πως θεωρεί ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι με την αποχώρηση του Λιόλιου από την ηγεσία της Ομοσπονδίας επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε θέσει. Στρέφοντας το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία της ΕΟΚ νέα διοίκηση με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ ζήτησε και ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Δήμου Στασινόπουλου:

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ο σκοπός μου να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ σήμερα επετεύχθη.

Τώρα όσοι αγαπάμε με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ξανακάνουμε πάλι το πρώτο στην Ευρώπη.

Προτείνω λοιπόν πρώτο: την ηγεσία της ΕΟΚ να αναλάβει μια νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτιστεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Δίπλα του να συστρατευθούν πρόσωπα-«διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους-«διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο.

Δεύτερο, είναι η ώρα για μια θεσμική επανάσταση. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη από επιρροές, στα πρότυπα του NBA, της ισπανικής λίγκας και άλλων προηγμένων οργανισμών στον διεθνή χώρο.

Για να ξεριζωθούν οριστικά τα “άνθη του κακού” από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα».