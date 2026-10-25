H EOK στον… κόσμο της, συνεχίζει το κρυφτό

Τη στιγμή που το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στον απόλυτο πάτο και ξεφτιλίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έπειτα από τα πεπραγμένα του πρώην προέδρου της ΕΟΚ και των στενών συνεργατών του, η ΕΟΚ συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να κοροϊδεύει τον κόσμο.

Από την πρώτη ημέρα που “έσκασε” το σκάνδαλο με τα εντάλματα σύλληψης, αλλά και τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και των υπολοίπων, η ΕΟΚ αποφάσισε να “ρίξει” τη σελίδα με τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. Ενώ το υπόλοιπο site λειτουργεί κανονικότατα όποιος θέλει να δει από ποια μέλη απαρτίζεται το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δε μπορεί γιατί κάποιος τα… κρύβει.

«Ούπς. 0/1 δοκίμασε ξανά» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όσες φορές και αν δοκιμάσαμε…