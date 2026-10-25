Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Η διαφθορά δεν θα γίνει ανεκτή»

Στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για τις συλλήψεις που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενες περιπτώσεις δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαφθορά στον αθλητισμό δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Επίσης, στάθηκε στην ευθύνη της Πολιτείας να ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν χωρίς εξαιρέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εξελίξεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ:

«Όσο για τη διαφθορά στον αθλητισμό, αυτή πληγώνει πρωτίστως την προσπάθεια των αθλητών και την πίστη των παιδιών ότι η δουλειά και το ταλέντο ανταμείβονται με δίκαιους όρους. Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από τη δική μας κυβέρνηση.

Καμία σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Η απρόσκοπτη έρευνα, όμως, ακόμη και όταν αφορά πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ, είναι απαραίτητος όρος μιας πολιτείας που θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Η δική μας υποχρέωση είναι να ενισχύουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να διασφαλίζουμε ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εξαιρέσεις. Και βεβαίως, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις.

Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα. Χρειάζεται συνέπεια και αποτελέσματα, καθημερινά. Από την προστασία ενός παιδιού απέναντι στους ψηφιακούς κολοσσούς μέχρι την εφαρμογή του νόμου απέναντι σε όσους θεωρούν ότι βρίσκονται υπεράνω ελέγχου. Εκεί κρίνεται η χρησιμότητα της πολιτικής. Και με αυτό το κριτήριο συνεχίζουμε».