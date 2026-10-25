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Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις δύο αναμετρήσεις της Κυριακής (25/10) για την GBL, στο φόντο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL
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Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους δύο αγώνες της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκανε γνωστούς η ΚΕΔ/ΕΟΚ το μεσημέρι της Κυριακής (25/10).

Οι ορισμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 13:00 στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, ορίστηκαν οι Τζιοπάνος, Λόρτος και Μπον.

Την ίδια ώρα, στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τους Vikos Φalcons, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα της Ρόδου, τη διαιτητική τριάδα θα αποτελούν οι Πουρσανίδης, Μπακάλης και Νικολαΐδης.

Αναλυτικά:

  • 13:00 Κολοσσός H Hotels Collection – Vikos Φalcons: Πουρσανίδης, Μπακάλης, Νικολαϊδης (Παυλόπουλος)
  • 13:00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Ολυμπιακός: Τζιοπάνος, Λόρτος, Μπον (Καράτσαλος)
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