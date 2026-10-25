Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους δύο αγώνες της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκανε γνωστούς η ΚΕΔ/ΕΟΚ το μεσημέρι της Κυριακής (25/10).

Οι ορισμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 13:00 στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, ορίστηκαν οι Τζιοπάνος, Λόρτος και Μπον.

Την ίδια ώρα, στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τους Vikos Φalcons, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα της Ρόδου, τη διαιτητική τριάδα θα αποτελούν οι Πουρσανίδης, Μπακάλης και Νικολαΐδης.

Αναλυτικά: