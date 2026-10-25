Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL
Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις δύο αναμετρήσεις της Κυριακής (25/10) για την GBL, στο φόντο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους δύο αγώνες της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκανε γνωστούς η ΚΕΔ/ΕΟΚ το μεσημέρι της Κυριακής (25/10).
Οι ορισμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 13:00 στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, ορίστηκαν οι Τζιοπάνος, Λόρτος και Μπον.
Την ίδια ώρα, στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τους Vikos Φalcons, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα της Ρόδου, τη διαιτητική τριάδα θα αποτελούν οι Πουρσανίδης, Μπακάλης και Νικολαΐδης.
Αναλυτικά:
- 13:00 Κολοσσός H Hotels Collection – Vikos Φalcons: Πουρσανίδης, Μπακάλης, Νικολαϊδης (Παυλόπουλος)
- 13:00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Ολυμπιακός: Τζιοπάνος, Λόρτος, Μπον (Καράτσαλος)