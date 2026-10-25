Basketgate: Έκτακτο Δ.Σ. στην ΕΟΚ μετά το τέλος του Λιόλιου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΟΚ, καθώς η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα (25/10), στις 16:30, μετά τη δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου ότι παύει κάθε ενασχόληση του με το άθλημα.

Όπως αναφέρεται στην κατεπείγουσα ανακοίνωση, βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπουν ο αθλητικός νόμος και το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Η ΕΟΚ υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία της ίδιας και των διοργανώσεών της, εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».