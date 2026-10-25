Προμηθέας – Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ και χωρίς Μοντέρο η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα (13:00, ΣΠΟΡ FM TV2), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Ο Έλληνας προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ και Ζαν Μοντέρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, αλλά ούτε και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που παραμένει εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε αλλαγή στη λίστα των ξένων παικτών, με τον Κόρι Τζόσεφ να παίρνει τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Έτσι, ο Καναδός γκαρντ βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Μπουρνελές, Νετζήπογλου, Πάπας, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Καραγιαννίδης.