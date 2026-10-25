ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Ψάχνουν νίκη-αντίδραση στο Παγκρήτιο οι δύο «ασπρόμαυροι»

«Ασπρόμαυρο» ντέρμπι την Κυριακή στο Παγκρήτιο, με την κρητική ομάδα να φιλοξενεί τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες που αποτέλεσαν το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας, την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρίσκονται σε μια περίοδο που απαιτεί άμεσα αποτελέσματα κι ως εκ τούτου η νίκη αποτελεί μονόδρομος.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη καλείται να αφήσει πίσω του ένα δύσκολο διάστημα, καθώς μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η αρχή έγινε με το 3-0 από την ΑΕΚ, ενώ ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι οι Κρητικοί είχαν προηγηθεί. Στη συνέχεια, η Καλαμάτα μίκησε 4-3 σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη, πριν έρθει το 0-2 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο για τη League Phase του Europa League.

Το απαιτητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας για τους Κρητικούς, οι οποίοι χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να διατηρήσουν τη θέση τους στην πρώτη οκτάδα, με το βλέμμα και σε μια καλύτερη βαθμολογική πορεία.

LIVE MATCH: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (20:00 - Magenta Sport 1 League)

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι προέρχεται από τη νίκη με 2-1 επί του Ηρακλή στην Τούμπα, σε ένα τοπικό ντέρμπι που, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από την εμφάνιση που θα ήθελε ο Ιταλός τεχνικός. Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε προβληματισμό κι ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, το ζητούμενο είναι να δώσει συνέχεια στις νίκες στο πρωτάθλημα και να παραμείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η έξοδος στην Κρήτη, ωστόσο, κρύβει δυσκολίες, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναζητά επειγόντως ένα αποτέλεσμα ικανό να αλλάξει την ψυχολογία του.

Το διακύβευμα είναι, επομένως, σημαντικό για αμφότερες τις πλευρές. Ο ΟΦΗ θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και να ξαναβρεί τον βηματισμό του, ενώ ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη νίκη επί του Ηρακλή και να μη χάσει έδαφος στη μάχη των πρώτων θέσεων. Στο Παγκρήτιο, η ανάγκη για βαθμούς συναντά την πίεση για πειστική αγωνιστική αντίδραση.