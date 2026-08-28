ΑΕΚ: Παρουσίασε στη SUNEL Arena τον νέο χορηγό της - «Η φροντίδα των παικτών είναι το πιο σημαντικό»

Η ΑΕΚ παρουσίασε στη SUNEL Arena τη νέα της συνεργασία με τον Όμιλο Mediterraneo, ο οποίος αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό Υγείας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Η συμφωνία, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, αφορά έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Η «Ένωση» ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/08) την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Mediterraneo και λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου χορηγού στη SUNEL Arena, παρουσία εκπροσώπων της ΑΕΚ, των παικτών και του ιατρικού επιτελείου. Την ΑΕΚ εκπροσώπησαν στη συνέντευξη Τύπου ο Ντράγκαν Σάκοτα κι ο Γάιος Σκορδίλης, ενώ από την πλευρά της Mediterraneo το «παρών» έδωσε ο Χρήστος Βιρβίλης.

Ο Χρήστος Βιρβίλης αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με την ΑΕΚ και στην πρόθεση του Ομίλου Mediterraneo να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας, τονίζοντας: «Όταν απευθύνεσαι σε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία είναι σπουδαίο. Φέτος κλείσαμε τα 50 χρόνια και είπαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Να φανούμε αντάξιοι σε αυτή την απαίτηση. Θεωρούμε ότι θα φανούν αντάξιοι σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και οι παίκτες να είναι πιο έτοιμοι, ώστε να κλείσει η χρονιά με επιτυχία για τον σύλλογο».

Από την πλευρά του, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που έχει η υγεία των αθλητών και στην ανάγκη η ΑΕΚ να έχει τους παίκτες της διαθέσιμους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. «Κάθε χρόνο προσπαθούμε να μαζέψουμε καλούς παίκτες για να έχουμε καλή ομάδα. Στο κομμάτι της υγείας, η φροντίδα των παικτών είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε υγιείς τους παίκτες μας και είμαστε ευτυχισμένοι που έρχεται ένας τόσο καλός παίκτης, όπως το Mediterraneo. Η νέα συνεργασία να φέρει νέες όμορφες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γάιος Σκορδίλης, εκπροσωπώντας τους παίκτες της ΑΕΚ, ευχαρίστησε τον νέο χορηγό για τη συνεργασία και σημείωσε: «Εκ μέρους της ομάδας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Σημαντικό να έχουμε τέτοια συνεργασία και ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις».

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε κι ο νέος υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, Ηρακλής Πατσόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δουλειά που απαιτείται για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και υποστήριξη της ομάδας, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Θα σταθούμε δίπλα και θα βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος βλέπει την ομάδα τον Σεπτέμβρη, όμως η δουλειά αρχίζει πολύ πιο νωρίς».

Στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου έγινε γνωστό ότι από πλευράς Mediterraneo θα γίνουν επενδύσεις στο κομμάτι της αποκατάστασης των παικτών ώστε ο οργανισμός να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στην ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«H ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Mediterraneo, ο οποίος αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό Υγείας της Ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Με αυτή τη συνεργασία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ομάδας μας στο κομμάτι των ιατρικών καλύψεων. Το Mediterraneo Hospital, καινούργιος «συμπαίκτης» της «Βασίλισσας» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη των αθλητών μας και αποτελεί ασπίδα για την υγεία τους, έχοντας κοινό στόχο τη διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών υγείας και αποκατάστασης τους.

Με την υποστήριξη της προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και της έμπειρης επιστημονικής ομάδας του Mediterraneo, η ΑΕΚ BC μπαίνει εφέτος στο γήπεδο με τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά.

Mediterraneo Healthcare Group

Ο Όμιλος Mediterraneo αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας. Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital – ένα “boutique” νοσοκομείο στη Γλυφάδα που συνδυάζει ιατρική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και απόλυτης ασφάλειας.

Τα Πολυϊατρεία Mediterraneo First Care στην Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Πάρο εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη και διάγνωση, σε κάθε κοινότητα – από το κέντρο της πόλης έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Κοινή φιλοσοφία όλων των δομών του Ομίλου είναι η συνεχής και ποιοτική φροντίδα με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση, αξιοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία κλινικής υποστήριξης και ψηφιακής διασύνδεσης.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό την ποιότητα, ο Όμιλος Mediterraneo επαναπροσδιορίζει την εμπειρία υγείας.

Δήλωση του κ. ΜάνθουΜαρινόπουλου, Chief Operations Officer της AEK BC:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Όμιλο Mediterraneo στην οικογένεια της ΑΕΚ BC για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ως τον Επίσημο Χορηγό Υγείας. Η υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των αγωνιστικών μας στόχων. Με την εγκυρότητα και το εξειδικευμένο προσωπικό του Mediterraneo Hospital στο πλευρό μας, ενισχύουμε σημαντικά την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη των αθλητών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν.»

Δήλωση κ. Χρήστου Γ. Βιρβίλη, Γενικού Διευθυντή Ομίλου Mediterraneo:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε ενεργά έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας. Στον Όμιλο Mediterraneo πιστεύουμε ότι η υγεία είναι η βάση κάθε κορυφαίας αθλητικής επίδοσης. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια της ΑΕΚ, έτοιμοι να συμβάλουμε με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις.»

Δήλωση του Dr. Ηρακλή Πατσόπουλου, Διευθυντή του Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Mediterraneo Hospital και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ BC:

«Ως Ορθοπαιδικός και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου, γνωρίζω καλά, ότι ο πρωταθλητισμός προϋποθέτει έναν ιατρικό οργανισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη. Ο Όμιλος Mediterraneo, με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει την αξιόπιστη υποστήριξη που χρειαζόμαστε στην πρόληψη και την αποκατάσταση, επιτρέποντας στην ομάδα να αφοσιωθεί απερίσπαστη στους στόχους της νέας σεζόν»».