· Ολυμπιακός

Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας

Για πέμπτη φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδεικνύεται Κόουτς της Χρονιάς

Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την κατάκτηση του πωρταθλήματος με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan GBL:

Ο 61χρονος κόουτς που οδήγησε τον Ολυμπιακό την σεζόν 2025-26 στην κατάκτηση του Super Cup, της Stoiximan GBL και της Euroleague αναδεικνύεται Καλύτερος Προπονητής μετά τις σεζόν 2006-7, όταν ήταν στο «τιμόνι» της Ολύμπιας Λάρισας στην «παρθενική» του χρονιά ως χεντ κόουτς στο Πρωτάθλημα, 2009-10, που ήταν προπονητής του Αμαρουσίου, 2011-12, σεζόν στην οποία καθοδήγησε τον Πανιώνιο και την περίοδο 2022-23, που ψηφίστηκε Προπονητής της Χρονιάς για πρώτη φορά ως κόουτς των «ερυθρόλευκων».

Την αγωνιστική χρονιά 2024-25 Προπονητής της Χρονιάς είχε αναδειχθεί ο Μάσιμο Καντσελιέρι του ΠΑΟΚ.

Ο Μπαρτζώκας επικράτησε με 39% (790 ψήφοι) στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού έναντι 32,02% (649) του Παντελή Μπούτσκου του ΠΑΟΚ.

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ο κόουτς του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 56,10% των προτιμήσεων (23) έναντι 19,51% (8) του Βασίλη Ξανθόπουλου του Περιστερίου Betsson.

Ο Μπαρτζώκας ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL με 36,36% (8 προτιμήσεις), ενώ πρώτος ήταν ο Ξανθόπουλος με 40,91% (9 ψήφοι).

«Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού για την διάκριση του.

«Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών», επισήμανε ο Μπαρτζώκας και εξήγησε: «Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, καθημερινής δουλειάς, υψηλών απαιτήσεων και της επιμονής να υπηρετείς το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με ψήφισαν για αυτή την τιμητική διάκριση».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:01 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γυμνόπουλο

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος ο Αλέγκρι από τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τη Νάπολι

12:26 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» η Αλεξιά

12:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Γιασικεβίτσιους φωτογραφήθηκε με το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου (pics)

12:09 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» από τον Άρη: Ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης!

11:58 BET ON

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:55 EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»

11:45 EUROLEAGUE

«Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28»

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας

11:38 MUNDIAL

Ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη Football Fiesta! Πού αλλού; Στο Smart Park

11:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επισημοποίησε την απόκτηση Τσομπανίδη από Πανσερραϊκό

11:30 MUNDOBASKET

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας