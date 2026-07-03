Κόουτς της Χρονιάς για την σεζόν 2025-26 ο Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την κατάκτηση του πωρταθλήματος με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan GBL:

Ο 61χρονος κόουτς που οδήγησε τον Ολυμπιακό την σεζόν 2025-26 στην κατάκτηση του Super Cup, της Stoiximan GBL και της Euroleague αναδεικνύεται Καλύτερος Προπονητής μετά τις σεζόν 2006-7, όταν ήταν στο «τιμόνι» της Ολύμπιας Λάρισας στην «παρθενική» του χρονιά ως χεντ κόουτς στο Πρωτάθλημα, 2009-10, που ήταν προπονητής του Αμαρουσίου, 2011-12, σεζόν στην οποία καθοδήγησε τον Πανιώνιο και την περίοδο 2022-23, που ψηφίστηκε Προπονητής της Χρονιάς για πρώτη φορά ως κόουτς των «ερυθρόλευκων».

Την αγωνιστική χρονιά 2024-25 Προπονητής της Χρονιάς είχε αναδειχθεί ο Μάσιμο Καντσελιέρι του ΠΑΟΚ.

Ο Μπαρτζώκας επικράτησε με 39% (790 ψήφοι) στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού έναντι 32,02% (649) του Παντελή Μπούτσκου του ΠΑΟΚ.

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ο κόουτς του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 56,10% των προτιμήσεων (23) έναντι 19,51% (8) του Βασίλη Ξανθόπουλου του Περιστερίου Betsson.

Ο Μπαρτζώκας ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL με 36,36% (8 προτιμήσεις), ενώ πρώτος ήταν ο Ξανθόπουλος με 40,91% (9 ψήφοι).

«Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού για την διάκριση του.

«Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών», επισήμανε ο Μπαρτζώκας και εξήγησε: «Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, καθημερινής δουλειάς, υψηλών απαιτήσεων και της επιμονής να υπηρετείς το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με ψήφισαν για αυτή την τιμητική διάκριση».