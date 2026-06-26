ΠΑΟΚ: Απέκτησε αλβανικό διαβατήριο o Μπριν Ταϊρί

Αλβανικό διαβατήριο εξασφάλισε ο γκαρντ του ΠΑΟΚ, Μπριν Ταϊρί, με το αστέρι του Δικεφάλου να εμφανίζεται με διπλή εθνικότητα στην επίσημη ιστοσελίδα της FIBA.

Ο Ταϊρί είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες εδώ και αρκετό διάστημα, παίρνοντας πλέον στα χέρια του το διαβατήριο από την γειτονική χώρα.

Τη φετινή σεζόν o Ταϊρί είχε κατά μέσο όρο 15.9 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 5.0 ασίστ ανά αγώνα, βοηθώντας την ομάδα του ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup.