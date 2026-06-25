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Με παρουσία Ολυμπιακού και Άρη το τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο

Με συμμετοχή Ολυμπιακού και Άρη θα διεξαχθεί το τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο από 11-133 Σεπτεμβρίου.

Με παρουσία Ολυμπιακού και Άρη το τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο
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Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» επιστρέφει στις 11-13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων όπως ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, ο θεσμός έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία διεθνή τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, με τη φετινή διοργάνωση να αναμένεται να είναι η πιο εντυπωσιακή μέχρι σήμερα, μετατρέποντας την Κύπρο στο επίκεντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος.

Με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως, άυριο (26/6) βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια, με την χωρητικότητα του γηπέδου να αγγίζει τις 6.000 θέσεις.

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