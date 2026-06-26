· Δόξα Λευκάδας

Ανανέωσε με την Δόξα Λευκάδας ο Σαχπατζίδης

Κάτοικος Λευκάδας θα παραμείνει ο Γιάννης Σαχπατζίδης, με τον αρχηγό της Δόξας να υπογράφει επέκταση συμβολαίου και να οδηγεί την ομάδα στην παρθενική της συμμετοχή στη GBL.

Ανανέωσε με την Δόξα Λευκάδας ο Σαχπατζίδης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παραμονή του Γιάννη Σαχπατζίδη ανακοίνωσε η Δόξα Λευκάδας, με τον αρχηγό να οδηγεί τους «νησιώτες» στην πρώτη τους, ιστορική συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Τη φετινή σεζόν, ο Σαχπατζίδης είχε κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα στην Elite League.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Σαχπατζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό μέλος του συλλόγου μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στα σαλόνια της GBL.

Ο Γιάννης, με την εμπειρία, την αγωνιστική του ποιότητα και την αδιαμφισβήτητη προσφορά του στη Δόξα Λευκάδας, αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής εξαιρετικής πορείας που οδήγησε την ομάδα μας στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ως αρχηγός, έχει κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητικού επιτελείου και φιλάθλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η παραμονή του στη Δόξα Λευκάδας ενισχύει ακόμη περισσότερο τον κορμό της ομάδας ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου, θέτοντας γερές βάσεις για τη δημιουργία ενός συνόλου που θα εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας στην GBL.

Συνεχίζουμε μαζί, με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα, έτοιμοι για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».

COMMENTS
LATEST NEWS
05:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ανανέωσε με την Δόξα Λευκάδας ο Σαχπατζίδης

04:46 MUNDIAL

LIVE: Παραγουάη - Αυστραλία

04:45 MUNDIAL

LIVE: Τουρκία - ΗΠΑ

03:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Ιαπωνία και Ολλανδία-Μαρόκο στους «32»

03:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η πρωτιά… βάφτηκε «οράνιε», δεύτερη η Ιαπωνία, πέρασε και η τρίτη Σουηδία

01:45 MUNDIAL

LIVE: Τυνησία - Ολλανδία

01:45 MUNDIAL

LIVE: Ιαπωνία - Σουηδία

00:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Εκουαδόρ νίκησε την πρώτη Γερμανία και είναι στους 32, άνετα η Ακτή Ελεφαντοστού

00:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με το μυαλό στον Ντεσάμπ η Γαλλία - «Να τον κάνουμε περήφανο»

23:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κοντά σε Ράστοντερ, τελειώνει και με Ντε Φράι

23:49 ΣΠΟΡ

Πόλο: Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας

23:20 MUNDOBASKET

MundoBasket: Με Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Ούγκο Γκονθάλεθ οι κλήσεις της Ισπανίας για το παράθυρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας