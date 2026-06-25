Χάρης Γιαννόπουλος: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ με συγκινητικό βίντεο

Ο 36χρονος φόργουορντ αποφάσισε να ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στα παρκέ, ευχαριστώντας το άθλημα για όλα όσα του προσέφερε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

«Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου. Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε. Έδωσα ό,τι είχα, σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν το Μαρούσι, όπου αγωνιζόταν από το 2023. Κατά τη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Πανιωνίου, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μανρέσα, Ομπραντόιο, Ρεθύμνου, ΑΕΚ, Προμηθέα, Κολοσσού και ξανά του Περιστερίου.

Στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο της ανακοίνωσής του, ο Γιαννόπουλος έγραψε: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω».