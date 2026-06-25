· ΑΕΚ · Μαρούσι · Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Χάρης Γιαννόπουλος: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ με συγκινητικό βίντεο

Ο Χάρης Γιαννόπουλος, σε ηλικία 36 ετών, έριξε τίτλους τέλους στην επαγγελματική του καριέρα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

Χάρης Γιαννόπουλος: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ με συγκινητικό βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 36χρονος φόργουορντ αποφάσισε να ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στα παρκέ, ευχαριστώντας το άθλημα για όλα όσα του προσέφερε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

«Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου. Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε. Έδωσα ό,τι είχα, σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν το Μαρούσι, όπου αγωνιζόταν από το 2023. Κατά τη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Πανιωνίου, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μανρέσα, Ομπραντόιο, Ρεθύμνου, ΑΕΚ, Προμηθέα, Κολοσσού και ξανά του Περιστερίου.

Στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο της ανακοίνωσής του, ο Γιαννόπουλος έγραψε: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω».

https://www.instagram.com/reel/DaAOnmYskzB/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

16:01 MUNDIAL

Το όνομά του είναι Γιόχαν, Γιόχαν Μανζάμπι

15:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με έμφαση στο build up συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία

15:33 ΣΠΟΡ

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και η έδρα του τελικού

15:19 BET ON

Η μακροχρόνια… ευκαιρία που προτείνει η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από το Μουντιάλ 2026

15:10 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό η Σταματία Κυπαρίσση

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

14:55 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

14:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

14:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Πακέτο» στην Κηφισιά Σταμέλλος και Καλοσκάμης

14:27 MVP

ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις: 2026: Γιατί πρέπει να το ζήσεις έστω μία φορά στη ζωή σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας