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Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» του ΜακΚίσικ

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, μέσω social media. Μόνο η ανακοίνωση απομένει.

Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» του ΜακΚίσικ
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Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, βάζοντας τίτλους τέλους σε μία συνεργασία επτά ετών. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ εντάχθηκε στην ομάδα του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2020 και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό.

Η ανάρτηση του ΜακΚίσικ:

«ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη ημέρα και κάνατε την Ελλάδα σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή που έζησα φορώντας τα ερυθρόλευκα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα μέσα μου.

Για επτά σεζόν φόρεσα με περηφάνια το Νο. 77 και έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο του.

Ανεξάρτητα από το τι θα φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Ολυμπιακός για πάντα.»

https://www.instagram.com/p/DZ-Y79rjUFw/
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