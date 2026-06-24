Μελής: «Μία σημαντική εξέλιξη, επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ»

Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη και την προβολή του ελληνικού μπάσκετ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τον ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής.

Μελής: «Μία σημαντική εξέλιξη, επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ»
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Μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ ΕΣΑΚΕ και ΣΚΑΪ για τα δικαιώματα της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το παρόν και το μέλλον του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Μελή:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την ΕΡΤ, αισθάνομαι την ανάγκη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ομάδων της Stoiximan GBL, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης».

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