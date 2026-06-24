Οριστικά στην πλατφόρμα Αλαφούζου η Stoiximan GBL

Ο όμιλος ΣΚΑΙ με νέα πρόταση, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «απάντησε» σε αυτή της ΕΡΤ και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ «μετακομίζει» από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο.

Είναι χαρακτηριστικό πως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πάρθηκε ομόφωνα, με τις ομάδες να δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση στην υψηλότερη οικονομική πρόταση της πλευράς Αλαφούζου.

Θυμίζουμε πως η συμφωνία της δημόσιας τηλεόρασης με τον ΕΣΑΚΕ ολοκληρώθηκε και από την Αγία Παρασκευή αρχικά δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συνέχισή της. Έτσι, η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου κατέθεσε πρόταση που έφτανε τα 6,2 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο.

Ο όμιλος ΣΚΑΙ, όμως, απάντησε την τελευταία στιγμή με πρόταση η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φτάνει τα 24 εκατομμύρια για 3 χρόνια.