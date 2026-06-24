Παναθηναϊκός AKTOR: Bazaar της ΚΑΕ στο Telekom Center Athens

Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα της ομάδας τους προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, η οποία διοργανώνει bazaar στο Telekom Center Athens.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με ώρες λειτουργίας από τις 12:00 έως τις 21:00, στη Θύρα 13 του T-Center.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Συμμετέχετε μαζί μας από Δευτέρα 29/06 έως Τετάρτη 01/07, μεταξύ 12 μ.μ. και 09.00 μ.μ. στην Θύρα 13 του Telekom Center Athens, για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση!

Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων της ομάδας μας και αρπάξτε τα αγαπημένα σας είτε για να ανανεώσετε τη συλλογή σας με μοναδικά αντικείμενα είτε για να τα δωρίσετε σε έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού!

Σας περιμένουμε όλους εκεί»!