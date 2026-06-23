Δόξα Λευκάδας: Παραμένει στον πάγκο ο Θοδωρής Τερζής

Στον Θοδωρή Τερζή θα συνεχίσει να στηρίζεται η Δόξα Λευκάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την παραμονή του στον πάγκο.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τη Δόξα στην άνοδο στη Stoiximan GBL, θα έχει την ευκαιρία να καθοδηγήσει την ομάδα και στη μεγάλη κατηγορία, συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Θοδωρή Τερζή, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στα σαλόνια της GBL.

Ο coach Τερζής, έχοντας κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης και την αγάπη του κόσμου, ήταν ο αρχιτέκτονας της περσινής εξαιρετικής πορείας που σφραγίστηκε με την ιστορική άνοδο της ομάδας μας στη μεγάλη κατηγορία.

Με την παραμονή του στο τιμόνι, μπαίνουν οι γερές βάσεις για τη δημιουργία ενός άκρως ανταγωνιστικού συνόλου που θα εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.

Συνεχίζουμε μαζί, με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση, έτοιμοι να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας στην GBL».