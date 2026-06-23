«Ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για Σιλντς ο ΠΑΟΚ»

Ο Σέιβον Σιλντς ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Αρμάνι Μιλάνο, με αρκετές ομάδες να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία και αποδεδειγμένη ποιότητα στο κορυφαίο επίπεδο.

Σύμφωνα με το «Be-Basketball», ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του, παρότι δεν συμμετέχει στην EuroLeague.

Στη διεκδίκηση του 32χρονου φόργουορντ βρίσκονται επίσης ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, όπως η Εφές και η Μπαρτσελόνα, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, η Αρμάνι Μιλάνο επιθυμεί την παραμονή του στο ρόστερ της, έστω και με μειωμένες αποδοχές.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Μιλάνο θέλει να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Δανό φόργουορντ και του έχει προτείνει ανανέωση συμβολαίου με χαμηλότερες αποδοχές από τις τρέχουσες. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι έντονος και πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του παίκτη να υπογράψει.

Η Αναντολού Εφές και η Μπαρτσελόνα είναι οι ομάδες της EuroLeague που έχουν καταθέσει προτάσεις για την απόκτησή του.

Ο ΠΑΟΚ του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι επιθυμεί την απόκτηση του Σέιβον Σιλντς και έχει επίσης καταθέσει μια σημαντική πρόταση, παρότι θα αγωνιστεί στο EuroCup.

Η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί τις εξελίξεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Αν ο Τούρκος αστέρας μετακομίσει στο NBA, η Φενέρμπαχτσε θα επιχειρήσει να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Σέιβον Σιλντς».