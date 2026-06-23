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Τέλος και επίσημα από τη Φενέρ ο Μπιρτς

Παρελθόν από την τουρκική ομάδα αποτελεί ο έμπειρος ψηλός, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Τέλος και επίσημα από τη Φενέρ ο Μπιρτς
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Ο Κεμ Μπιρτς αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Καναδό ψηλό να έχει αποχαιρετήσει ήδη την ομάδα της Πόλης.

Ο Μπιρτς θα επιστρέψει σε ελληνικό… έδαφος την καριέρα του, μιας και όπως όλα δείχνουν από την νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Μπιρτς θα ανακοινωθεί άμεσα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης .

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