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ΑΕΚ: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο Γκρέγκ Μπράουν

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη στο αριστερό γόνατο σήμερα (22/6) ο Γκρέγκ Μπράουν, με τον ψηλό της ΑΕΚ να ακολουθεί πλέον το στάδιο της αποκατάστασης.

ΑΕΚ: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο Γκρέγκ Μπράουν
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Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη σήμερα (22/6) ο Γκρέγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της «Βασίλισσας» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για μια προγραμματισμένη επέμβαση στο γόνατο, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, ξεκινώντας άμεσα το στάδιο της αποκατάστασης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση για τον Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της «Βασίλισσας» υπεβλήθη σήμερα (22/06) σε προγραμματισμένη αρθροσκοπική επέμβαση αριστερού γόνατος στο Metropolitan General, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr Φραγκίσκο Ξυπνητό.

Ακολουθεί για τον αθλητή το στάδιο της αποκατάστασης.»

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