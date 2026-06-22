ΑΕΚ: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο Γκρέγκ Μπράουν

Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη σήμερα (22/6) ο Γκρέγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της «Βασίλισσας» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για μια προγραμματισμένη επέμβαση στο γόνατο, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, ξεκινώντας άμεσα το στάδιο της αποκατάστασης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση για τον Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της «Βασίλισσας» υπεβλήθη σήμερα (22/06) σε προγραμματισμένη αρθροσκοπική επέμβαση αριστερού γόνατος στο Metropolitan General, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr Φραγκίσκο Ξυπνητό.

Ακολουθεί για τον αθλητή το στάδιο της αποκατάστασης.»