Καρδίτσα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Γκίκα

Ο Νίκος Γκίκας θα αποτελέσει κομμάτι του ρόστερ της Καρδίτσας για τη σεζόν 2026-27, με την θεσσαλική ομάδα να ολοκληρώνει μια σημαντική προσθήκη εμπειρίας και ποιότητας στο παιχνίδι της.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Νίκου Γκίκα στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Έλληνας πόιντ γκαρντ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας για τη νέα περίοδο με το ταλέντο και την εμπειρία του.

Ο Νίκος Γκίκας είναι 36 ετών, έχει ύψος 1.86 και ξεκίνησε το μπάσκετ στο Φιλαθλητικό Ζωγράφου με τον οποίο πέτυχε διαδοχικές ανόδους από τη Γ’ Εθνική στην Α2, συμπαίκτης με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο. Στην Α1 αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τον Άρη Θεσσαλονίκης το 2013-14 και το 2014-15, ενώ τον Ιανουάριο του 2015 μετακινήθηκε στη Λετονική Βέντσπιλς.

Μετά από μια χρονιά (2015-16) στη Νέα Κηφισιά στην Α1 Ανδρών, το 2016 μεταγράφηκε στον Προμηθέα Πάτρας όπου αγωνίστηκε την τριετία 2017-2019. Ακολούθησε μια διετία στην ΑΕΚ (2019-2021) με την οποία έφτασε έως τον τελικό του BCL και στη συνέχεια επέστρεψε στον Προμηθέα για άλλες δυο σεζόν (2021-2023). Τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, αρχικά στην Elite League και τις δυο τελευταίες σεζόν στη Stoiximan GBL. Συνολικά μετρά 12 σεζόν στην Α1 Εθνική με 287 αγώνες, 1.810 πόντους και 1.008 ασίστ. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε 88 αγώνες με 501 πόντους και 338 ασίστ.

Επίσης, μετράει 16 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα Ανδρών, πετυχαίνοντας με τη «γαλανόλευκη» 67 πόντους.

Καλωσορίζουμε το Νίκο Γκίκα στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».