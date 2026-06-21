Μεταγραφές, Άρης: Επίσημη η επιστροφή Τανούλη

Επίσημη είναι η συμφωνία του Άρη Betsson με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του παίκτη με τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους «κίτρινους», οι οποίοι ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτησή του ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Γιώργος Τανούλης είναι γεννηθείς στις 27 Ιουλίου του 2002 και με ύψος 2.10μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο διεθνής άσος ήρθε πέρυσι στον Άρη Betsson με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχος, αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας, με αντίπαλο την TFT Skopje, υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη Betsson ως «ελεύθερος» και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας του.

Ο 24χρονος σέντερ ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του Άρη Betsson. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Ολυμπιακό και το Μαρούσι, πριν ξαναγίνει κάτοικος «Nick Galis Hall».