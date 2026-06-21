Μεταγραφές, Άρης: Πάει για την… έκπληξη με Μόργκαν

Ο Άρης Betsson συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών υψηλού επιπέδου από την ευρωπαϊκή αγορά.

Ψηλά στη λίστα των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται ο Ματ Μόργκαν, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού «Bologna Basket», η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του παίκτη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία διάρκειας δύο ετών.

Ο Μόργκαν προέρχεται από τη Βίρτους Μπολόνια, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην EuroLeague. Σε επίπεδο στατιστικής, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 13,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο, συγκεντρώνοντας παράλληλα 12,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η περίπτωσή του φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τους Θεσσαλονικείς να επιδιώκουν την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής που θα ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.