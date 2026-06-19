Έι Τζέι Λίντελ: «Πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος ενός οργανισμού όπως ο Άρης»

Τις πρώτες σκέψεις για τη συνεργασία του με τον Άρη, για την επόμενη διετία, εξέφρασε ο Ει Τζέι Λίντελ.

Ο 26χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, τοποθετήθηκε σήμερα, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας αρχικά:

«Πρώτα και κύρια, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτήν την ευκαιρία. Όλα συμβαίνουν για ένα λόγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω ένα μέρος ενός μεγάλου οργανισμού, ο οποίος έχει μαζί του μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Ήδη αισθάνομαι και λαμβάνω την αγάπη του κόσμου, πριν καν μπω στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα βγω εκτός της πατρίδας μου και δε θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού».

Πρόσθεσε, εξηγώντας για την επαφή που είχε με τον προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον GM της ομάδας, Νίκο Ζήση: «Έχω ακούσει μόνο εκπληκτικά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά και υπερηφάνεια, τα οποία θρέφουν οι άνθρωποί της και οι φίλαθλοί της, οπότε δε θα τους τιμούσα αν δεν έδινα τον καλύτερο εαυτό μου. Ο κόουτς και ο GM μου είπαν ότι θα βγάλουν τον καλύτερο εαυτό μου. Κι εγώ υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου»

Για τις προσδοκίες που έχει επιλέγοντας να φύγει για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ για επαγγελματικό λόγο , επισήμανε:

«Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Στέκομαι γερά στα πόδια μου και είμαι έτοιμος να δεχτώ οτιδήποτε καλό ή μη φέρει αυτή η εμπειρία που θα ζήσω. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι οι φίλαθλοι θα εισπράξουν αγάπη από μένα. Τα υπόλοιπα, στο γήπεδο».