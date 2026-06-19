Αναβλήθηκε το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ, νέα πρόταση από τον ΣΚΑΙ

«Λευκός καπνός» αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του νέου πρωταθλήματος δεν θα υπάρξει ούτε σήμερα, μιας και το προγραμματισμένο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα αναβλήθηκε λόγω νέων δεδομένων.

Η «κόντρα» της Δημόσιας Τηλεόρασης με τον ΣΚΑΙ συνεχίζεται μιας και με όσα διαρρέονται η ΕΡΤ απάντησε με να πρόταση, καλύτερη από αυτή του καναλιού του Γιάννη Αλαφούζου και ενώ όλα έδειχναν πως η συζήτηση θα γινόταν σε αυτό το πλαίσιο, το κανάλι του Φαλήρου επανήλθε με νέα οικονομικά δεδομένα και έτσι η συνάντηση αναβλήθηκε για να εξεταστούν οι νέες λεπτομέρειες.