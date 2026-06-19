Στον ΠΑΟΚ ο Αλεξάντερ

Παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αντρέα Τρινκιέρι θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κάιλ Αλεξάντερ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει επισήμως τη μεταγραφή του.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Kyle Alexander για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Καναδός σέντερ, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2028.

Ο Kyle John Solomon Alexander γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1996 στο Scarborough του Οντάριο στον Καναδά, έχει ύψος 2μ.08 και αγωνίζεται ως σέντερ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019, ολοκληρώνοντας την κολεγιακή του καριέρα (τη σεζόν 2018-19) με 7,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2019 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη G League και τους Sioux Falls Skyforce, ενώ αγωνίστηκε και στο ΝΒΑ με τους Miami Heat.

Από την 2020 βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιζόμενος αρχικά με τη Fuenlabrada (2020-22) και στη συνέχεια με Valencia, Hapoel Tel Aviv και Τurk Telekom.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Eurocup και τουρκικό πρωτάθλημα με την Turk Telekom και τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, με 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασσίστ και 1,1 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Alexander είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.