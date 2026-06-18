Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Ο Αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 7.200 στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για υβριστικά συνθήματα στο Game 5 των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

«1. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για εκφορά υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, οι ποινές: α) της έγγραφης επίπληξης, καθώς και β) του χρηματικού προστίμου ποσού χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω προειδοποιήσεις, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, ήτοι τριών (3) έγγραφων επιπλήξεων και χρηματικού προστίμου συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ευρώ, παραπτώματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 13.06.2026.

2. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου ανωτέρω αγώνα.

3. Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για τη ρίψη στον αγωνιστικό χώρο ενός πλαστικού ποτηριού άδειου, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα».